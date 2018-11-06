جيسوس: رغم الانتصارات لم نحقق شيء بعد

نواف السالم(صدى):

أكد البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب نادي الهلال، أن الزعيم لم يحقق شيء حتى الآن؛ مضيفًا أنه بالرغم من الانتصارات إلا أن لم يحقق بطولة الدوري بعد.

وأوضح ” جيسوس ” في مؤتمر صحفي عقب مباراة فريقه أمام الاتفاق، أن الهلال على مستوى كبير من الثقة، إلا أنه لابد أن يكون حذر.

وتابع أن فريقه أبدع بكل الطرق في هذه المباراة، مضيفًا : ” كانت لدينا الفرصة بالتسجيل في أي وقت من المباراة ” .

وأشاد مدرب الهلال، باللاعب سالم الدوسري وكاريلو، مؤكدًا أنهما قدما مباراة رائعة، حيث إنهما سجّلا هدفين في المباراة، مشيرًا إلى أن قوميز يتألق كثيرًا عندما يجد الدعم بالعرضيات من الأطراف.

وعن تحقيق 8 انتصارات متتالية في بطولة الدوري، أكد ” جيسوس ” أنه اعتاد على كسر الأرقام في كل مكان يذهب إليه.

واكتسح الهلال، نظيره الاتفاق، برباعية مقابل هدف، حيث ارتفع رصيده الهلال 24 نقطة ليحلق بعيدًا في صدارة الدوري، فيما تجمّد رصيد الاتفاق عند 14 نقطة في المركز السادس.

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