بالفيديو والصور.. الهلال يكتسح الاتفاق ويحلق بعيدًا في الصدارة

طلال الغامدي تصوير: محمد السعران(صدى):

اكتسح نادي الهلال، نظيره الاتفاق، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب الامير فيصل بن فهد ” الملز ” .

وكانت المباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجَّل أهداف الهلال، سالم الدوسري في الدقيقة 16، أندريه كاريو في نهاية الشوط الأول، وكذلك أحرز ” غوميز ” هدفين في الدقيقتين 55، 70 من عمر اللقاء.

وأحرز هدف الاتفاق الوحيد، كريستيان خوانكا، في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد الهلال إلى 24 نقطة ليحلق بعيدًا في صدارة الدوري، فيما تجمّد رصيد الاتفاق عند 14 نقطة في المركز السادس.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 16.#الهلال 2 : 0 #الاتفاق pic.twitter.com/Oiz9L7bh3E — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 6, 2018

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الهلال سجله اللاعب كاريللو في الدقيقة 45.#الهلال 2 : 0 #الاتفاق pic.twitter.com/fTFSBB3Gd4 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 6, 2018

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #الهلال سجله اللاعب غوميز في الدقيقة 54.#الهلال 4 : 1 #الاتفاق pic.twitter.com/XkwJgd9Jr5 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 6, 2018