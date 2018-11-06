وظائف شاغرة بمرتبة ” ملازم تحقيق ” بالنيابة العامة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت النيابة العامة عن توفر وظائف شاغرة على كادر الأعضاء بمرتبة ” ملازم تحقيق ” ، على أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة.

– أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة ، أو شهادة أخرى معادلة لها أو أن يكون حاصلاً على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها وفي حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.

– أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.

– أن يكون لائقًا صحيًا للخدمة.

– ألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف والأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

– أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين.

– ألا يكون سبق ان اجرى مقابلة شخصية على وظائف كادر الاعضاء.

– ألا يكون موظفًا حكوميًا.

ودعت النيابة العامة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة من 26 صفر 1440هـ حتى 9 ربيع الأول 1440هـ، من خلال هذا الرابط: هنا ولمعرفة المزيد من التفاصيل من خلال هذا الرابط: هنا