مطالب بالشورى لوضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين تتناسب مع غلاء الأسعار

حمود العنزي(صدى):

طالب أعضاء بمجلس الشورى، أمس الأثنين، المؤسسة العامة للتقاعد، بإعادة النظر في رواتب المتقاعدين، ووضع حد أدنى لها بما يتناسب مع الغلاء.

وأعرب أعضاء المجلس بأن الهدف ألا يشعر المتقاعدون بأنهم سلعة انتهت صلاحيتها، فهم ساهموا في بناء ما يشهده الوطن من تقدم، وأفنوا شبابهم في خدمته.

وأشاروا إلى أن رواتب بعض المتقاعدين لا تتماشى مع ارتفاع كلفة الحياة، من فواتير كهرباء وماء وغيرها.

اقرأ أيضًا: