” الشورى ” يشارك الأسر الشابة هموم القروض العقارية ويطالب بتيسيرها

نايف السالم(صدى):

شدد مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين على صندوق التنمية العقارية،بضرورة تقديم قروض مناسبة للأسر الشابة مع تبني أفضل الوسائل اللازمة لتخفيض الأعباء التي يتحمّلها المقترضون، وتحمُّل معدل الزيادة في القسط الشهري الناتج عن تغير سعر الفائدة البنكية .

كما طالب بضرورة دراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والتأكد من كفاءة الأجهزة الطبية المنزلية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .

وفيما يخص الهيئة العامة للغذاء والدواء،أكد ” الشورى ” على تقديم تقرير يوضح الخطوات التي تم اتخاذها لتحولها جهة إختصاص لفحص التبغ وإعداد المواصفات القياسية له ودراسة إمكانية ستخدام أنظمة مراقبة رقمية للتحقق من الاشتراطات الصحية