تغريدة هيئة الأرصاد تثير غضب المواطنين

علي القحطاني(صدى):

أثارت تغريدة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي أفادت خلالها بأنها ستقوم برصد حسابات مروجي الإشاعات وتوقعات الطقس المغلوطة، غضبًا عارمًا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وانتقد رواد تويتر أسلوب الهيئة في التغريدة، واصفينه بـ ” الغير منطقي ” ، مع توجيه التهم لها بالتقصير والتهاون في إطلاق التنبيهات والتحذيرات المناخية.

واعتبر بعض المغردين أسلوب التهديد أمرًا مرفوضًا وغير مقبول، ورأى آخرون أنها تحارب الشباب المهتمين بهذا الشأن بعد تفوُّقهم في التنبيه المبكر.

وقالت الهيئة في التغريدة التي أثارت كل هذا الغضب : ” المدير العام للشؤون القانونية بالهيئة: شرعنا بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن السيبراني برصد حسابات مروجي الإشاعات وتوقعات الطقس المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي. وسيجري التنسيق مع النيابة العامة لمقاضاتهم لإخلالهم بالنظام العام، وترويعهم المواطنين، وإرباكهم الجهات المختصة ” .

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