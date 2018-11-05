” الأرصاد ” ترصد حسابات مروجي الإشاعات وتوقعات الطقس المغلوطة
كشف مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، عن رصد حسابات مروجي الإشاعات وتوقعات الطقس غير الصحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلةً: ” مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة: شرعنا بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن السيبراني برصد حسابات مروجي الإشاعات وتوقعات الطقس المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت ” الأرصاد ” نقلًا عنه: ” وسيجري التنسيق مع النيابة العامة لمقاضاتهم لإخلالهم بالنظام العام وترويعهم للمواطنين، وإرباكهم للجهات المختصة. “
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