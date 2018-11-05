  • الإثنين 5

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” الأرصاد ” ترصد حسابات مروجي الإشاعات وتوقعات الطقس المغلوطة

” الأرصاد ” ترصد حسابات مروجي الإشاعات وتوقعات الطقس المغلوطة

” الأرصاد ” ترصد حسابات مروجي الإشاعات وتوقعات الطقس المغلوطة
الرياض(صدى):

كشف مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، عن رصد حسابات مروجي الإشاعات وتوقعات الطقس غير الصحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلةً: ” مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة: شرعنا بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن السيبراني برصد حسابات مروجي الإشاعات وتوقعات الطقس المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت ” الأرصاد ” نقلًا عنه: ” وسيجري التنسيق مع النيابة العامة لمقاضاتهم لإخلالهم بالنظام العام وترويعهم للمواطنين، وإرباكهم للجهات المختصة. “


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *