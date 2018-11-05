” الأرصاد ” ترصد حسابات مروجي الإشاعات وتوقعات الطقس المغلوطة

الرياض(صدى):

كشف مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، عن رصد حسابات مروجي الإشاعات وتوقعات الطقس غير الصحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلةً: ” مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة: شرعنا بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن السيبراني برصد حسابات مروجي الإشاعات وتوقعات الطقس المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت ” الأرصاد ” نقلًا عنه: ” وسيجري التنسيق مع النيابة العامة لمقاضاتهم لإخلالهم بالنظام العام وترويعهم للمواطنين، وإرباكهم للجهات المختصة. “