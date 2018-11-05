لجنة خاصة لحسم واقعة لاعب الأهلي المصري في النهائي الأفريقي

نواف السالم(صدى):

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمس الأحد، تشكيل لجنة خاصة من لجنة الانضباط لدراسة واقعة المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري أمام نادي الترجي التونسي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في ذهاب نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وأظهر مقطع فيديو، اللاعب المغربي وهو يقوم بتمزيق قميصه بنفسه بهدف ظاهر هو خداع الحكم وإيهامه بأنه تعرض للجذب من قبل لاعب الترجي التونسي، فيما لم يتم التأكد حتى الآن من ملابسات الواقعة.

ومن جانبه، أو ضح مصدر مسؤول في ” الكاف ” أن لائحة الاتحاد الأفريقي تتضمن ما يعاقب عليه مهاجم الأهلي المصري، إن صحت الواقعة، وذلك من خلال بندين: الأول هو التحايل على الحكم والثاني خاص بانتهاج سلوك غير رياضي وغير شريف.

وأشار إلى أن اللجنة ستدرس واقعة تمزيق القميص، ولكن من خلال الرجوع للقطات الشركة الفرنسية الأصلية المسؤولة عن بث المباراة، وليس من خلال أي فيديوهات منتشرة على بعض مواقع السوشيال ميديا أو ” يوتيوب ” ، وفي حال ثبتت الواقعة على اللاعب ستتم معاقبته.

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