بالفيديو.. كيف خدع لاعب الأهلي المصري الحكم للحصول على ركلة جزاء أمام الترجي
أظهر مقطع فيديو، التقطته الكاميرات التليفزيونية لحظة خداع لاعب النادي الأهلي المصري وليد أزارو لحكم المباراة التي جمعت فريقه بنادي الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأقدم لاعب الأهلي المصري على تمزيق قميصه لإيهام الحكم أن لاعب الترجي هو من قام بقطعه في احتكاك بينهما للحصول على ركلة جزاء؛ ليسجل منها اللاعب وليد سليمان هدف تقدم الأهلي الأول.
وتمكن الأهلي المصري من الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب؛ فيما من المنتظر أن يتوج ببطولة أفريقيا يوم 9 نوفمبر الجاري في لقاء العودة بإستاد ” رادس ” ؛ حيث يتطلع المارد الأحمر للفوز للمرة التاسعة في تاريخه.
عبد اللّه[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 32 دقيقة
“الذكاء” مطلوب في المباريات الحاسمة من له حيلة فليحتال٠٠!!
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 1268 ] نشر منذ 14 دقيقة
~كيف خدع لاعب الأهلي المصري الحكم~
فـعلاً هـذا خـداع وغـش وتحـايل وخُـبث😔تصـرف لاأخلاقـي وبعـيد كل البُـعد عن المنـافسة الرياضيـة الشريفـة😕 بالمخـتصر وقاحـة لاتمت للرياضـة بصلة واتمنـى من الترجـي أن يلقـن الأهلـي درسًا في رادس••الكـأس تونسيـة بإذن اللّـه🏆💪🏻 أيـن الإحتـرافية واللعـب النظـيف؟؟؟؟؟
زائر[ عدد التعليقات: 1921 ] نشر منذ 9 دقائق
شق فنيلته هذا خداع انطلت علي الحكم فين حكام الفيديو