بالفيديو.. كيف خدع لاعب الأهلي المصري الحكم للحصول على ركلة جزاء أمام الترجي

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، التقطته الكاميرات التليفزيونية لحظة خداع لاعب النادي الأهلي المصري وليد أزارو لحكم المباراة التي جمعت فريقه بنادي الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأقدم لاعب الأهلي المصري على تمزيق قميصه لإيهام الحكم أن لاعب الترجي هو من قام بقطعه في احتكاك بينهما للحصول على ركلة جزاء؛ ليسجل منها اللاعب وليد سليمان هدف تقدم الأهلي الأول.

وتمكن الأهلي المصري من الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب؛ فيما من المنتظر أن يتوج ببطولة أفريقيا يوم 9 نوفمبر الجاري في لقاء العودة بإستاد ” رادس ” ؛ حيث يتطلع المارد الأحمر للفوز للمرة التاسعة في تاريخه.