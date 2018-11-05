تعليق الرئيس المصري على قضية خاشقجي

القاهرة(صدى):

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الاحد، لانتظار نتيجة التحقيقات في قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي.

وقال السيسي خلال حوار مفتوح مع عدد من الشباب المشاركين في ” منتدى شباب العالم ” في شرم الشيخ، إن المشكلات في المنطقة معقدة، مضيفًا: ” من غير ما ادخل في تفاصيل أو مزايدات، المفروض أن تلك القضية تخضع لتحقيق من جانب دولتين السعودية وتركيا “.

جاء ذلك في أجابة على سؤال أحد المشاركين في منتدى شباب العالم ، وأضاف : ” لن نسيس القضاء ليسير على هوانا، هنا في مصر القضايا تخضع للتحقيق ولا أحد يتدخل فيها ” .

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