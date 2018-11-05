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صلاح خاشقجي: أثق بوعد الملك

صلاح خاشقجي: أثق بوعد الملك
علي القحطاني(صدى):

أكد صلاح جمال خاشقجي على ثقته التامة في وعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمحاسبة المتسببين في مقتل والده، وأنهم جميعًا سيقدمون للعدالة.

وقال صلاح خاشقجي خلال لقائه بقناة ” سي إن إن ” : ” أنا أؤمن بذلك وهذا سيحدث، وإلا لما كان السعوديون سيبدأون تحقيقا داخلياً، أنا أثق بذلك “.

واستنكر محاولات تسيس حادثة وفاة والده، قائلاً : ” لا نتفق مع من يحاول المزايدة السياسية ثمة من يبني على تحليلات توجهنا بعيداً عن الحقيقة ويطالبون بمطالب لا نتفق معها “.

كما رفض وصف والده بـ ” المعارض ” مؤكداً أنه -رحمه الله- كان يؤمن بالقيادة السياسية ويؤمن بالإصلاحات التي تشهدها البلاد.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 57737 ] نشر منذ 42 دقيقة

رحم الله والدكم واسكنه فسيح جناته ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 26 دقيقة

رحم الله والدك وغفر له وجعله من الشهداء.. وزادك الله حكمة وعقلا على هذه الكلمات التي تجمع الكلمة وتلم الشمل وترد كيد المتربصين بأمننا ووحدتنا واستقرارنا.. ولك وعد من خادم الحرمين سينجزه لك طاعة لله فاصبر فالعاقبة للصابرين..

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