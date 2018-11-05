صلاح خاشقجي: أثق بوعد الملك

علي القحطاني(صدى):

أكد صلاح جمال خاشقجي على ثقته التامة في وعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمحاسبة المتسببين في مقتل والده، وأنهم جميعًا سيقدمون للعدالة.

وقال صلاح خاشقجي خلال لقائه بقناة ” سي إن إن ” : ” أنا أؤمن بذلك وهذا سيحدث، وإلا لما كان السعوديون سيبدأون تحقيقا داخلياً، أنا أثق بذلك “.

واستنكر محاولات تسيس حادثة وفاة والده، قائلاً : ” لا نتفق مع من يحاول المزايدة السياسية ثمة من يبني على تحليلات توجهنا بعيداً عن الحقيقة ويطالبون بمطالب لا نتفق معها “.

كما رفض وصف والده بـ ” المعارض ” مؤكداً أنه -رحمه الله- كان يؤمن بالقيادة السياسية ويؤمن بالإصلاحات التي تشهدها البلاد.

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