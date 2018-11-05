هروب الحارس الشخصي لعبد الملك الحوثي وانضمامه للشرعية
أفادت أنباء تداولتها تقارير إعلامية يمنية وشهود عيان بمحافظة مأرب باليمن، بهروب الحارس الشخصى لعبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين ويدعى ” محمد النهاري ” .
وبحسب التقارير فقد انضم النهاري لصفوف الشرعية اليمنية ، ما يمثل صدمة كبرى لزعيم الحوثيين.
ومن ناحية أخرى تصدر وسم ” الحديدة تتحرر ” قائمة الترند العالمي بموقع تويتر، توثيقًا لبطولات جنود التحالف العربي، وتساقط جنود المليشيا الإرهابية أسرى، وإعلان الجيش اليمني سقوط منطقة مران، معقل المليشيا المدعومة من إيران، في الحصار.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37659 ] نشر منذ 1 ساعة
هم كذا الحوثيين
إذا شاف مهي له
دخل عليك بقصيدة😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57733 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههه ,,
,, وكأن لسان حاله يقول // كيف هرب هذا الجني ياوليد ..؟
.. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ,, آمين ,,