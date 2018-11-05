الشليمي: عبد الملك الحوثي محاصر بكهفه ولديه خياران ” الاستسلام أو القتل “

فهمي محمد(صدى):

بث الدكتور ” فهد الشليمي ” المحلل السياسي، مقطع فيديو، اليوم الأحد، أكد فيه أن هناك انهيارات بصفوف مليشيات الحوثي في الحديدة، منذ تطوُّر العمليات العسكرية قبل يومَيْن.

ولفت ” الشليمي ” ، إلى أن عبد الملك الحوثي أمام خيارين فقط لمغادرة كهفه الواقع في مران، وهما إما أن يرفع يديه ويستسلم لقوات التحالف، وخصوصًا بعد تعمقها في معقل مليشياته، أو أن تُغرس ” الجنبية ” في رأسه.

وأوضح ” الشليمي ” ، أن الحوثيين يتساقطون أسرى في الحديدة، والقوات تتقدم باتجاه الكيلو 7.

والجدير بالذكر أن الجيش اليمني أعلن أن منطقة مران (معقل زعيم المليشيا الحوثية المدعومة من إيران غربي صعدة) باتت محاصرة.

وقال قائد اللواء الثالث عروبة، العميد عبدالكريم السدعي، إن الجيش فرض سيطرته على ستة خطوط استراتيجية، كان يتخذها الحوثيون طرقًا رئيسة مهمة لتعزيز عناصرها في الجبهة، موضحًا أنه لم يتبقَّ للمليشيا سوى خط إمداد واحد، وأصبح معه الانقلابيون الحوثيون محاصرين بعد توغل قوات الجيش الوطني في جميع المناطق والوديان من اتجاهات عدة.