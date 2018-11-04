وصول جثمان الشقيقتين تالا وروتانا إلى المدينة لدفنهما
توجهت عائلة الشقيقتين تالا وروتانا من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى المدينة المنورة لدفن جثمانها فجر اليوم.
ومن ناحيته، أرجح كبير محققي شرطة نيويورك ديرموت إف شيا خلال مؤتمر صحفي أن تكون الشقيقتان انتحرتا، حيث لا توجد مؤشرات حتى الآن على أنهما قتلتا.
ولفت إلى أن الشقيقتين سبق أن هددتا بإيذاء نفسيهما في حال إجبارهما على العودة.
وأوضح أن التحقيق ما زال مستمرا لعدم وصول تقرير الطبيب الشرعي الذي يجزم بسبب الوفاة.
وتابع أن ما يرجح فرضية الانتحار عوامل عدة، كما أن عائلة الشقيقتين لم ترهما منذ 30 نوفمبر الماضي، وأنهما تقدمتا بطلب حماية من الحكومة الأمريكية بمزاعم تعرضهما للإساءة من العائلة رغم عدم وجود ما يؤكد ذلك من خلال التحقيق مع العائلة ومقربين منها، مع ذلك جرى توفير مأوى لهما وبقيتا فيه بعيدتين عن العائلة، ثم غادرتا إلى نيويورك في الأول من سبتمبر الماضي، وأقامتا في فنادق مختلفة من فئة الخمس نجوم، وكانتا تنفقان من بطاقة ائتمانية، وأظهرت مقاطع الفيديو من كاميرات المراقبة في الفنادق أنهما كانتا بصحة جيدة، غير أن هذا بدأ في التغير مع نفاد الأموال من بطاقتهما الائتمانية ووصول استخدامها للحد الأقصى.
ومن جهته، رأى شاهد عيان امرأتين كانتا تصليان بصوت عال على مدار 15 دقيقة جاثيتين على ركبتيهما بارتفاع 9 أمتار من نهر هدسون في الساعة الـ7 من صباح يوم 24 أكتوبر الذي تم فيه العثور على جثتيهما.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37594 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يرحمهن
هذا أنتحار
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5086 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله يرحمهنا برحمته-لكل اجل كتاب-
السكب[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 48 دقيقة
لا احد يفتي من عنده انه انتحار ؟
الله يرحمهم ويرحم جميع اموات المسلمين.
كانتا تصليان ,,,, نسأل الله حسن الخاتمة
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4795 ] نشر منذ 44 دقيقة
رحمها الله واحسن العز في اهاليهم
كنت ع ثقة انها ليست جريمه بفعل ما
كل الدلائل والمؤشرات كانت تدل ع ذلك
لذا يجب الحذر وعدم التكهنات واستباق الاحداث
وخلط السياسة بأمور اخرى
امريكا ليست بشيطان
ولكنها ايضا ليست برحمن
يجب علينا جميعا ان نفرق بين السياسة
وبين الإنسانية وحب التعايش والتسامح وعدم نشر الكراهية
شعب امريكا شعب إنساني متسامح يحب التعايش
مع الإنسانية جمعاء وواله لو كنت في بلاد اليهود وتسكن بين ظهرانيهم
وانت في حالك فلن يؤذيك احد
نعم يوجد بعض المتشددين والعنصريين
مثلهم مثل الذي
ايضا عندنا نعاني من بعض المتشددين والعنصرين
ذو فكر متطرف احادي الجانب
ولكن الغالبية العظمى بين الشعبين
السعودي والشعب الامريكي
هي الصداقة والانسانية والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37594 ] نشر منذ 9 دقائق
في فرق بين الفتوى
وبين تحليل الأحداث
ركز شوي يبو😐