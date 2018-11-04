وصول جثمان الشقيقتين تالا وروتانا إلى المدينة لدفنهما

نايف السالم(صدى):

توجهت عائلة الشقيقتين تالا وروتانا من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى المدينة المنورة لدفن جثمانها فجر اليوم.

ومن ناحيته، أرجح كبير محققي شرطة نيويورك ديرموت إف شيا خلال مؤتمر صحفي أن تكون الشقيقتان انتحرتا، حيث لا توجد مؤشرات حتى الآن على أنهما قتلتا.

ولفت إلى أن الشقيقتين سبق أن هددتا بإيذاء نفسيهما في حال إجبارهما على العودة.

وأوضح أن التحقيق ما زال مستمرا لعدم وصول تقرير الطبيب الشرعي الذي يجزم بسبب الوفاة.

وتابع أن ما يرجح فرضية الانتحار عوامل عدة، كما أن عائلة الشقيقتين لم ترهما منذ 30 نوفمبر الماضي، وأنهما تقدمتا بطلب حماية من الحكومة الأمريكية بمزاعم تعرضهما للإساءة من العائلة رغم عدم وجود ما يؤكد ذلك من خلال التحقيق مع العائلة ومقربين منها، مع ذلك جرى توفير مأوى لهما وبقيتا فيه بعيدتين عن العائلة، ثم غادرتا إلى نيويورك في الأول من سبتمبر الماضي، وأقامتا في فنادق مختلفة من فئة الخمس نجوم، وكانتا تنفقان من بطاقة ائتمانية، وأظهرت مقاطع الفيديو من كاميرات المراقبة في الفنادق أنهما كانتا بصحة جيدة، غير أن هذا بدأ في التغير مع نفاد الأموال من بطاقتهما الائتمانية ووصول استخدامها للحد الأقصى.

ومن جهته، رأى شاهد عيان امرأتين كانتا تصليان بصوت عال على مدار 15 دقيقة جاثيتين على ركبتيهما بارتفاع 9 أمتار من نهر هدسون في الساعة الـ7 من صباح يوم 24 أكتوبر الذي تم فيه العثور على جثتيهما.

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