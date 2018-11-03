الشرطة الأمريكية تعلن عدم امتلاكها أي معلومات موثوقة عن قضية ” تالا وروتانا “
أكدت شرطة مدينة نيويورك، على عدم أمتلاكها أي معلومات موثوق بها عن وقوع أي جريمة في مدينة نيويورك حول وفاة الشقيقتين السعوديتين تالا و روتانا فارع.
وقال رئيس مركز شرطة نيويورك ديرموت شيئا : ” في هذه المرحلة من الزمن ليس لدينا معلومات موثوق بها، ولم يتم تحديد سبب الوفاة بعد ” .
وعن الشريط اللاصق الذي عثر عليه يربط الشقيقتين قال : ” لم يكن الشريط يربطهم بإحكام بقدر إبقائهم سويًا ” ،مشيرًا إلى أن المحققين أجروا مقابلات مع مصادر في فيرجينيا وقالوا لهم إن الفتيات يفضلون إلحاق الأذى بأنفسهم والإنتحار من العودة إلى أهلهم.
وقال : ” هناك مزاعم بالتعذيب وأن الفتيات تعرضن للإساءة فيما بقيت الشقيقتان في فنادق راقية، مثل فندق Knickerbocker ذو الخمس نجوم في Midtown، و Hyatt، و Hilton ” .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57579 ] نشر منذ 34 دقيقة
اكيد ماقدروا يلصقون التهمه بأهليهما ,,
,, واكيد انهم متأكدين بأن الفاعل امريكي ,,
,, ولكن يحوصون باالإجابات ليذوبوا المسأله ويلصقوا الجريمه باالضحيتين ,,
,, والأكيد اكثر بأن ربنا يعلم ولن يضيع لهما حق .. ثقتنا باالله اكبر واكثر من اي شيء آخر ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20801 ] نشر منذ 21 دقيقة
اختفاء الفتاتين وحكايتهن ستكون موضوع الاتجاه المعاكس يوم الثلاثاء مع الكذاب فيصل القاسم وسيوجهه الاتهام للحكومه السعوديه وسيدعي انهن طلبن حق اللجؤ السياسي في امريكا وطبعا سيؤلف حكايه لهن مع كلابه في امريكا ولندن وهذا موضوع اخر يضاف الى موضوع الخاشقجي سيستمرون عليه لفتره من الزمن الى ان يجدو موضوع اخر يتهمون في السعوديه