الشرطة الأمريكية تعلن عدم امتلاكها أي معلومات موثوقة عن قضية ” تالا وروتانا “

واشنطن(صدى):

أكدت شرطة مدينة نيويورك، على عدم أمتلاكها أي معلومات موثوق بها عن وقوع أي جريمة في مدينة نيويورك حول وفاة الشقيقتين السعوديتين تالا و روتانا فارع.

وقال رئيس مركز شرطة نيويورك ديرموت شيئا : ” في هذه المرحلة من الزمن ليس لدينا معلومات موثوق بها، ولم يتم تحديد سبب الوفاة بعد ” .

وعن الشريط اللاصق الذي عثر عليه يربط الشقيقتين قال : ” لم يكن الشريط يربطهم بإحكام بقدر إبقائهم سويًا ” ،مشيرًا إلى أن المحققين أجروا مقابلات مع مصادر في فيرجينيا وقالوا لهم إن الفتيات يفضلون إلحاق الأذى بأنفسهم والإنتحار من العودة إلى أهلهم.

وقال : ” هناك مزاعم بالتعذيب وأن الفتيات تعرضن للإساءة فيما بقيت الشقيقتان في فنادق راقية، مثل فندق Knickerbocker ذو الخمس نجوم في Midtown، و Hyatt، و Hilton ” .

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