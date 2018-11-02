” مورينيو ” : نسعى لدخول قائمة الأوائل قبل لقب الدوري

ماجد محمد(صدى):

أعلن البرتغالي ” جوزيه مورينيو ” مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، أنه يتعين على فريقه السعي لدخول قائمة الأربعة الأوائل في الترتيب، قبل التفكير بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال ” مورينيو ” ، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، : ” عندما تكون خارج الأربعة الأوائل في الترتيب، لا يجدر بك الحديث عن اللقب ” .

وأضاف ” مدرب مانشستر ” ، أنه عندما تدخل بين أول أربعة فرق في الترتيب تبدأ في دراسة المسافة مع المنافسين والمباريات وتبحث موقف الاصابات والإيقاف وغيرها، لكننا خارج الأربعة الأوائل حاليًا، ونحتاج للحصول على نقاط لمحاولة الوصول إلى مركز جيد بحلول نهاية ديسمبر ” .

هذا ويحل ” يونايتد ” ، ضيفًا على ” بورنموث ” غدًا السبت، متأخرًا بتسع نقاط عن ” مانشستر سيتي، وليفربول ” ثنائي الصدارة وبخمس نقاط عن آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال والتي يشغلها ” آرسنال ” حاليًا.

ويعتقد ” مورينيو ” ، أن فريقه صاحب المركز الثامن، والذي لم يخسر في آخر ثلاث مباريات بالدوري، أنه سيتحسن وسيقلص الفارق مع المنافسين خلال الشهرين المقبلين.