الإدارات الميدانية والخدمية بالمسجد الحرام تكثف أعمالها تزامنا مع هطول الأمطار

مكة المكرمة(صدى):

كثفت الإدارات الميدانية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تشغيل كافة طاقتها من الكوادر البشرية والآلية والعمل ميدانياً وفق خطط الحالات الطارئة المعدة مسبقاً وتكثيف أعمالها في نظافة صحن المطاف وأروقة وساحات الحرم المكي الشريف، وذلك بعد هطول الأمطار وما شهدته المنطقة من تقلبات وتغيرات مناخية على مدار الأسبوع.

وعملت الإدارات المعنية على تشغيل خطط الحالات الخاصة والطارئة في مثل هذه الأجواء وفي أيام المواسم ووقت سقوط الأمطار، وذلك وفق برامج زمنية ودورية يتم تنفيذها بطريقة مهنية تتناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها.

وتقوم الأعمال على تكثيف غسيل ومسح الأرضيات داخل صحن المطاف وسطحه وساحاته وممراته بواسطة مكائن غسيل خاصة ومزودة بمواد النظافة اللازمة والمعطرة, كما كثفت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود من أعمالها وإمداد الفرق الميدانية بالكوادر البشرية المتخصصة في السلامة وذلك حرصاً على سلامة زوار وعمار بيت الله الحرام.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام وحرصاً على سلامة زوار وعمار بيت الله الحرام, وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله-.