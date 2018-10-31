بالصور.. الملحقية الثقافية تقيم الملتقي السنوي للطلبة المستجدين بالاسكندرية برعاية القنصل العام

رحاب فتحي(صدى):

نظمت الملحقية الثقافية السعودية بالتعاون مع القنصلية العامة بالاسكندرية الملتقي السنوي للطلبة الدارسين السعودين المستجدين في محافظة الاسكندرية حيث اقيم اللقاء تحت رعاية القنصل العام للمملكة العربية السعودية بحضور الملحق الثقافي السعودي بجمهورية مصر العربية الدكتور خالد بن عبد الله النامي ومسئولي قسم الشؤون التعلمية والاكاديمية بالملحقية هذا وقد بداء الملتقي بالسلام الملكي السعودي ثم القران الكريم تلا ذالك كلمة ترحبية لسعادة القنصل الاستاذ ـ يوسف بن صالح القهرة الذي رحب بالملحق الثقافي ومنسوبي الملحقية على جهودهم لخدمة الطلبة وحرصها على اقامة هذا الملتقي الذي يتم من خلالة مناقشة جميع ما يخص الطلبة ومساعدتهم على تحقيق النتائج المرجوة وقد اشار القنصل الى عدد من الارشادات والنصائح التي يجب على الطالب الالتزام بها ويحرص على تنفيذها كما ابدى استعداد القنصلية للمساعدة في جميع ما يهم الطلاب من نحاية اصدار الاقامة او تجديها من الجهات المختصة في مصر .

فيما القى الملحق الثقافي الدكتور ـ خالد بن عبد الله النامي كلمة شكر فيها القنصل العام على رعايتة الكريمة للملتقى و حرص القنصلية على نجاحه ابدى الدكتور النامي استعداد الملحقية تقديم كل الامكانيات المتاحة لخدمة الطلبة وقد نقل للطلبة تحيات معالي الوزير ومعالي نائبه والدكتور جاسر الحربش وكذالك تحيات سفير خادم الحرمين الشرفين بالقاهرة كما تمنى لهم التوفيق وتحقيق النتائج المرجوة اكد النامي على استعداد الملحقية على تحقيق كافة الخدمات التي تساعد الطلبة على التفوق والنجاح واشار الى اهمية قيام الطالب المستجد باحترام اساتذة الجامعات بعد ذلك جرى تكريم عدد من الطلبة المتفوقين وتكريم الاساتذة المشاركين في اللقاء .

ثم بداء اللقاء المفتوح والذي شارك فية الملحق الثقافي والقنصل العام ومدير الشؤون التعليمية والاكاديمية بالملحقية والمستشار القانوني ورئيس قسم شؤون السعودين بالقنصلية الذين أجابوا على اسئلة واستفسارات الطلبة ومناقشة ما طرحوة من موضوعات تهمهم ووعدهم بالعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجهم في مسيرتهم التعلمية .

بعد ذلك القت الدكتورة ـ هالة مقلد المدير التنفيذي للبرنامج الدولي بكلية الطب جامعة الاسكندرية كلمة شكرت فيها القنصلية والملحق على تنظيم هذا الملتقي مثمنة ذالك الذي يوكد اهتمام الملحقية بأبنأها الطلبة .

بعد ذلك القت الدكتورة ـ نفين شوقي المدير التنفذي للبرنامج الدولي لكلية الطب الاسنان بجامعة الاسكندرية كلمة ابدت من خلالها اعجابها باقامة الملتقى الطلابي الذي ياتي في اطارأهتمام الملحقية بابئناها الطلبة المستجدين كل عام .

فيما القي عميد القبول والتسجيل بالاكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور ـ عصام كسبة كلمة شكر فيها القنصل العام والملحق الثقافي على دعوة للمشاركة مشيرا الى اهمية الملتقي وقدم عدد من النصائح الي ابنائة الطلبة الدارسين بالاكاديمية .

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