الملحقية الثقافية تقيم الملتقى السنوي للطلبة السعوديين المستجدين بالجامعات المصرية في القاهرة

رحاب فتحي(صدى):

تحت رعاية وحضور سفير خادم الحرمين الشريفين المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية الاستاذ / أسامه بن أحمد نقلي نظمت الملحقية الثقافية السعودية بسفارة خادم الحرميين الشريفين بالقاهرة الملتقي السنوي للطلبة السعوديين المستجدين والمقبولين بالجامعات المصرية بالقاهرة للعام الجامعي 2018-2019 م .

القيء الملحق الثقافي الدكتور / خالد بن عبد الله النامي كلمته التي اعرب فيها عن حرص قيادتنا الحكيمة ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير /محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهم الله –

توفير كافة السبل لتمكين ابنائنا الطلبة والطالبات من للتميز والتفوق في كافة المجالات الدراسية .

وجه د. ” النامي ” شكره لسعادة السفير على دعمة اللامحدود لأبنائه الطلبة ، هذا وقد القيء سعادة السفير كلمة أكد فيها ببذل الجهد والاجتهاد والعمل على النجاح والتفوق والتحلي بالأخلاق الكريمة التي يتميز بها المواطن السعودي وان يكونو سفراء لوطنهم المملكة العربية السعودية في كل مكان وزمان .

كما شرح رئيس قسم شؤون السعوديين بالسفارة الاستاذ/ خالد الخالد مقدما العديد من التعليمات والارشادات للطلبة حفاظاً على سلامتهم وما يمكن تقديمة من خدمات لجميع الطلبة بوجه الخصوص والسعوديين بشكل عام . شاركت في الملتقى الدكتورة / رشا كمال مدير شؤون الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية ، موضحتاً كل الخدمات المقدمة لجميع الطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية وعن عزم وزارة التعليم العالي المصرية على تدشين مكتب خاص لها في جميع المحافظات المصرية للوافدين الملتحقين للدراسة .

كما وضحت الدكتورة / بسمة السيوفي احد المتخرجات من جمهورية مصر العربية تجربتها حول الدراسة في مصر . ونقلها للطلبة المسجدين للاستفادة منها.

وفي الختام اجاب سعادة السفير والملحق الثقافي على استفسارات وتساؤلات الطلبة وتم تلبيه العديد منها .