بالفيديو.. بلدية أحد رفيدة تتفاعل مع استغاثة أهالي مخطط عبيان

نايف السالم(صدى):

تفاعلت بلدية ” أحد رفيدة ” مع استغاثة أهالي منطقة ” مخطط عبيان ” التي نشرتها صحيفة ” صدى ” أمس الثلاثاء، بشأن تعرض المواطنين للحوادث بعد قيام البلدية بأعمال سفلتة الطرق، دون وضع حواجز أو أرصفة على أعمدة الإنارة.

حيث وثق أحد المواطنين بـ ” مقطع فيديو ” جديد تفاعل البلدية مع الشكوى، من خلال وضعها لحواجز ومصدات أمام أعمدة الإنارة؛ لحماية المواطنين من الاصطدام بها.

ووجه ” المواطن ” خلال الفيديو شكره للبلدية على الجهود التي بذلتها لحرصها على سلامة المواطنين.

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