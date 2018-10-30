بالفيديو.. أهالي ” عبيان ” يطالبون إنشاء أرصفة لأعمدة الإنارة حفاظًا على أرواحهم

نايف السالم(صدى):

استغاث أهالي منطقة ” مخطط عبيان ” التابعة لمحافظة أحد رفيدة الواقعة بمنطقة عسير بصحيفة ” صدى ” ، اليوم الثلاثاء، لتوصيل شكواهم إلى رئيس المجلس المحلي لبلدية ” أحد رفيدة ” ، والتي تتضمن تعريض حياة المارة والمواطنين للخطر، بعد قيام البلدية بأعمال سفلتة الطرق، دون وضع حواجز أو أرصفة على أعمدة الإنارة رغم تواجدها بوسط الطريق، مما يعرض المواطنين وسالكي الطرف للوقوع بحوداث السير.

وأظهر ” مقطع فيديو ” ، الذي صوره أحد المواطنين موثقًا فيه شكوى سكان المنطقة من تلك الطريقة التي تم اتباعها في إصلاح الطريق، مطالبين البلدية ورئيس المجلس المحلي بالتدخل وحل الأزمة، حفاظًا على سلامة المواطنين ولتقليل نسبة حدوث حوادث المرور، التي قد تقع بنسبة كبيرة عن طريق الإصطدام بأعمدة الإنارة.