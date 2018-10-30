شركة بلنكس تشارك في المعرض السعودي الدولي الأول بتكنولوجيا الجوالات وملحقاتها ” Saudi Mobile shopper “

فيصل العنزي(صدى):

صرح نائب رئيس المبيعات بشركة بلنكس الأستاذ تركي السلولي ان الشركة حققت أهدافها من خلال مشاركتها وان تكون راعي رسمي للمعرض وبحضور ومشاركة عدد كبير من الشركات المختصة بالمجال وعلق على ان الحضور كان من اصحاب المحلات والمهتمين بالمجال وتم تناقل الخبرات وتوقيع الاتفاقيات من خلال دعمهم بالمنتجات ذات الجودة العالية والتي توفرها بلنكس بضمان سنتين وأيضا من خلال بيع منتجاتها بالمعرض وأخذ آراء الزائرين .