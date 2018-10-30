بعد الحكم ببرائتهما.. المتهمان في قضية الجموم يلاحقان سلمى البركاتي بـ 3 قضايا

نايف السالم(صدى):

بعد إصدار المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، حكمًا أوليًا على الشابين المتهمين في قضية حرق سيارة ” سيدة الجموم ” ،يعتزم المتهمان رفع ثلاث قضايا ضدها في حال عدم تقديمها اعتذارا رسميا نتيجة ما تعرضا له.

وقال وكيل المتهمين إن القضايا التي تلاحق السيدة تتمثل في التشهير بالمتهمين، ورد الاعتبار في الاتهام المنسوب لهما، والتعويض عن الأضرار، بحسب مكة.

وأوضح أن هناك محاولات لإقناع موكليه بالصفح عنها مبينا أنهما سيعفوان عنها في حال قدمت اعتذارا لهما.

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