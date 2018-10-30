بعد الحكم ببرائتهما.. المتهمان في قضية الجموم يلاحقان سلمى البركاتي بـ 3 قضايا
بعد إصدار المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، حكمًا أوليًا على الشابين المتهمين في قضية حرق سيارة ” سيدة الجموم ” ،يعتزم المتهمان رفع ثلاث قضايا ضدها في حال عدم تقديمها اعتذارا رسميا نتيجة ما تعرضا له.
وقال وكيل المتهمين إن القضايا التي تلاحق السيدة تتمثل في التشهير بالمتهمين، ورد الاعتبار في الاتهام المنسوب لهما، والتعويض عن الأضرار، بحسب مكة.
وأوضح أن هناك محاولات لإقناع موكليه بالصفح عنها مبينا أنهما سيعفوان عنها في حال قدمت اعتذارا لهما.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 20699 ] نشر منذ 2 ساعتين
افا قلب المحامي القضيه عليها
بطاريه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشكوى لغير الله مذله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37308 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالييييييييل الشقى
أصبح الطالب مطلوب
وبدل ماكانت طالبه مليون
بتصير مطلوبة مليونين
لشخصين
وسرى اليل وحنا ماسرينا😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33703 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب طيب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 1 ساعة
الإعلام اللبرالي هو من هول المشكلة..
ابو منار[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 57 دقيقة
والله لو انا محلهم ما اسامحها
خله تذوق المر
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4923 ] نشر منذ 18 دقيقة
السعيد من كان بعيد عن الدعاوي ومشاكلها-لاطالب ولامطلوب-