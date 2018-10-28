صدور حكم أولي على المتهمين في ” حرق سيارة سلمى “
أصدرت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، اليوم الأحد، حكمًا أوليًا على الشابين المتهمين في قضية حرق سيرة سلمى الشريف بمكة.
وقضت المحكمة بعدم إدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما من مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية، وتهمة إحراق سيارة المدعية؛ لعدم كفاية الأدلة، وذلك وفقًا لـ ” عكاظ ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57147 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يعوض عليكي يابنت الاجواد ,,
,, والله انا عواطفي وشعوري معك .. بس المشتكى لله ,,
,, على قولة القايل // الله يخلف على ابو احمد ناقته ,,
qlq[ عدد التعليقات: 4168 ] نشر منذ 3 ساعات
…
مايضيع لك حق بحول الله
الاهم محامي المتهمين
ماقال نيزك او شى من السماء غير اسلاك الكهرب طاحت ع السيارة
مع برفان جفنشي محطوط ع طبلون السيارة
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2754 ] نشر منذ 3 ساعات
القضاء قال كلمتة في الموضوع وانتهى
بعدين تم تعويضك بسيارة جديدة
ايش باقي تبغين….
الطمع مايصلح .