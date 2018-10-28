صدور حكم أولي على المتهمين في ” حرق سيارة سلمى “

نايف السالم(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، اليوم الأحد، حكمًا أوليًا على الشابين المتهمين في قضية حرق سيرة سلمى الشريف بمكة.

وقضت المحكمة بعدم إدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما من مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية، وتهمة إحراق سيارة المدعية؛ لعدم كفاية الأدلة، وذلك وفقًا لـ ” عكاظ ” .