لأول مرة.. رونالدو يعترف بتأثر حياته الشخصية بقضية ” الاغتصاب “

نواف السالم(صدى):

صرح كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الايطالي، لأول مرة بتأثر حياته الشخصية بمزاعم عارضة الأزياء الأمريكية باغتصابها في لاس فيغاس عام 2009م.

ولازال رونالدو يؤكد على عدم ارتكابه لتلك الجريمة، ويصف هذه المزاعم بأنها ” أخبار مزيفة ” مؤكدًا أن علاقته بعارضة الأزياء كانت بالتراضي، مشيرًا إلى أن هذه المزاعم أثرت على حياته العائلية.

وقال: ” بالطبع هذه القصة أثرت في حياتي. لدي صديقة وأربعة أطفال وأم كبيرة في السن وشقيقات وشقيق وعائلة وأنا قريب جدًا منهم ” .

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