” رونالدو ” يفصح عن أسباب رحيله لـ يوفنتوس الإيطالي

نواف السالم(صدى):

أفصح اللاعب البرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” ، اليوم الإثنين، عن أسباب انضمامه هذا الصيف إلى يوفنتوس الإيطالي، وأنه لم يكن يشعر في الأعوام الأخيرة، بالتقدير نفسه في صفوف فريقه السابق ” ريال مدريد ” الإسباني، وبشكل خاص من قبل رئيسه ” فلورنتينو بيريز ” .

وقال ” رونالدو ” ، في حديث لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية: ” كنت أشعر في داخل النادي، لاسيما من جانب الرئيس، بأنني لا أحظى بالتقدير نفسه كما في البداية، مضيفًا إلى أنه في الأعوام الأربعة أو الخمسة الأولى، كنت أشعر بأنني ” كريستيانو رونالدو ” ، بعد ذلك بات التقدير أقل ” .

ولفت ” رونالدو ” ، الذي انضم إلى ريال عام 2009 قادمًا من ” مانشستر يونايتد ” الإنجليزي، إلى أن قرار الانتقال إلى يوفنتوس لم يكن نتيجة تلقائية لرحيل الفرنسي ” زين الدين زيدان ” عن الإدارة الفنية لـ” الملكي ” ، ولكن بعدما قاده إلى لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم لثلاثة مواسم تواليًا.

ودافع ” البرتغالي ” ، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، عن قرار انتقاله إلى يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو، نافياً أن يكون المال دافعه لذلك، موضحًا أنه لو كنت أريد أن أجعل من انتقالي مسألة متعلقة بالمال، لكن انتقلت إلى الصين، كنت سأحصل على خمسة أضعاف ما أناله هنا في تورينو أو في ريال، فأنا لم آت إلى يوفنتوس من أجل المال.

ومع إقتراب إعلان المجلة اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنح سنويًا لأفضل لاعب، وذلك في حفل مقرر في الثالث من ديسمبر المقبل، رأى ” رونالدو ” أنه يستحق هذه السنة نيل الكرة، قائلًا: ” نعم، أحلم بالفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة وتخطي ليونيل ميسي ” ، الذي نالها خمس مرات أيضًا.