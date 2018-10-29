نبيل نقشبندي يوضح سبب استقالته السريعة من رئاسة لجنة الحكام

طلال الغامدي(صدى):

بعدما أصبح صاحب أسرع استقالة، أوضح نبيل نقشبندي الأسباب التي دفعته لاستقالته عقب يوم واحد من توليه منصب رئاسة لجنة الحكام.

وأكد نقشبندي أن قراره جاء بناء على دخوله في التفاصيل، حيث كان يعتقد أن عمل رئيس اللجنة لا يحتاج للتفرغ وأن السكرتارية تقوم بأدوار أكبر مع المساعدين، قائلا : ” لكن عند الدخول في التفاصيل اتضح لي أن الأمر يتطلب تفرغا تاما ” .

وأشار إلى أن المسؤولية كبيرة وذلك يتعارض مع عمله الأصلي في أحد أكبر الشركات العالمية، بحسب الجزيرة.

وعن ردود الأفعال الهجومية، أكد نقشبندي أنه شئ متوقع، وأنه شخص إيجابي بطبعه ويأخذ ما يستحق من نقد بناء ويترك ماعدا ذلك.

يذكر أن قرار تعيين نقشبندي رئيسًا للجنة الحكام في اتحاد الكرة، قد أثار جدلا واسعًا بين المحللين الرياضيين، وما أثار الجدل أكثر هو قرار الاستقالة عقب تكليفه بيوم واحد فقط.