الظهور الأخير لمالك نادي ليستر ستي قبل تحطم طائرته
نشرت صورة تبين أخر ظهور للملياردير التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا، مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وذلك قبل تحطم طائرته عقب إقلاعها من ملعب كينج باور مساء أمس السبت.
وفي التفاصيل ، غادرت الطائرة ملعب كينج باور عقب انتهاء المباراة بنصف ساعة، وعلى بعد حوالي 200 متر ، انفجرت في السماء وهبطت متفحمة.
جدير بالذكر أنها انفجرت بعد المباراة أمام وست هام يونايتد ، والتي انتهت بالتعادل 1/1 ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.
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