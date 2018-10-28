الظهور الأخير لمالك نادي ليستر ستي قبل تحطم طائرته

نواف السالم(صدى):

نشرت صورة تبين أخر ظهور للملياردير التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا، مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وذلك قبل تحطم طائرته عقب إقلاعها من ملعب كينج باور مساء أمس السبت.

وفي التفاصيل ، غادرت الطائرة ملعب كينج باور عقب انتهاء المباراة بنصف ساعة، وعلى بعد حوالي 200 متر ، انفجرت في السماء وهبطت متفحمة.

جدير بالذكر أنها انفجرت بعد المباراة أمام وست هام يونايتد ، والتي انتهت بالتعادل 1/1 ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

إقرأ أيضا: