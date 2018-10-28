بالفيديو.. تحطم مروحية تابعة لنادي ليستر سيتي

ماجد محمد(صدى):

تحطمت مروحية تابعة لنادي ليستر سيتي الإنجليزي منذ قليل في مرأب السيارات التابع للنادي، بحسب مصادر إعلامية.

جاء ذلك عقب انتهاء مباراة ليستر سيتي أمام ضيفه وست هام يونايتد ” 1-1 ” لحساب المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وأفادت قناة ” سكاي نيوز ” إن الطائرة الهليكوبتر التي تحطمت تخص مالك النادي فيكاي سريفادهانابرابا، مضيفة أن المروحية تحطمت خارج استاد النادي.

وأكدت الشرطة في مدينة ليستر البريطانية أن فرق الطوارئ تتعامل مع حادث تحطم مروحية بالقرب من أستاد نادي ليستر سيتي.