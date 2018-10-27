تفاصيل وفاة طالب بأحد الملاعب الرياضية في مكة

نايف السالم(صدى):

على خلفية وفاة طالب 15 عامًا، في أحد الملاعب الرياضية بحي العوالي في مكة المكرمة إثر صعق كهربائي، روى زملاء الطالب تفاصيل جديدة عن الحادث.

وأوضح زملاء الطالب المتوفي أنه اتفق مع 10 من زملائه في المدرسة للعب كرة القدم في أحد الملاعب وبالفعل حضر الجميع، وعندما انتهوا من اللعب ،ذهب زميلهم باتجاه عمود إنارة لجلب الكرة، لكنه تأخر.

وأشاروا إلى أنهم لاحظوا تأخيره، وذهبوا إليه فوجدوه ملقى على الأرض وعليه آثار حرق في إحدى يديه، مما اضطرهم إلى استدعاء الهلال الأحمر والاتصال بأولياء أمورهم.

وتم نقل الطالب إلى المستشفى ،لكنه كان قد لقي حتفه، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة الموتى لحين الانتهاء من كافة التحقيقات لدى الجهات المختصة.

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