شاب يلقى مصرعه صعقًا بالكهرباء داخل ملعب رياضي

نايف السالم(صدى):

تعرَّض شاب إلى صعق كهربائي بعد ملامسته عمود إنارة داخل ملعب كرة قدم، ما تسبب في وفاته فور وصوله إلى المستشفى.

وتفصيلًا، كان الشاب يلعب كرة القدم داخل ملعب يتوسط حي العوالي بالعاصمة المقدسة، وذلك عند منتصف ليل أمس الخميس، ومن ثم حاول العبور بجوار أحد الأعمدة مكشوفة الأسلاك الكهربائية ليصاب بصعق كهربائي.

وسقط الشاب حينها على الأرض، فيما طلب أقرانه سيارة إسعاف التي نقلته بدورها إلى مستشفى النور التخصصي، لكنه توفي عند دخوله طوارئ المستشفى.

من جهتها، تباشر الجهات الأمنية الواقعة لاستكمال التحقيقات اللازمة والوقوف على ملابساتها؛ تمهيدًا لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة.