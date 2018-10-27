بتال القوس عن تعيين نقشبندي رئيسًا للحكام: قرار غريب والأغرب قبوله لهذه المهمة

نواف السالم(صدى):

علق الكاتب الرياضي بتال القوس، على قرار تعيين نبيل نقشبندي رئيساً للجنة الحكام، واصفًا إياه بالقرار ” الغريب ” .

وقال بتال القوس في تغريدة أثارت الجدل : ” التحكيم تخصص فني بحت.. لا يمكن أن يطور إلا بأهله.. مع كل الاحترام للزميل نبيل نقشبندي وكل الاحترام لمن اختاره.. لكنه قرار غريب جدا والأغرب أن الزميل نبيل قبل بهذه المهمة ” .

وتابع: ” قرار رئيس لجنة الحكام الجديد قابله النقاد والجماهير بانتقادات حادة.. على اتحاد القدم أن يتعامل معها بموضوعية، ويهتم برفع سقف الانتقاد الموضوعي ،واتحاد القدم اتحاد منتخب وله مرجعية جمعية عمومية، ومن حق المتلقين تنتقد أي عمل يقوم به سلبا وإيجابا، الانتقاد المؤدب الموضوعي صحي ومفيد، مع كل الأماني بنجاح المجلس الجديد للاتحاد ” .

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