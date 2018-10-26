الروقي منتقدًا تعيين ” النقشبندي ” رئيسًا للحكام: الاختيار عجيب غريب

طلال الغامدي(صدى):

قال الكاتب والناقد الرياضي ” فهد الروقي ” ، اليوم الجمعة، على قرار تعيين ” نبيل نقشبندي ” رئيسًا للجنة الحكام، أنه اختيار عجيب وغريب.

ونشر ” الروقي ” ، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر علق فيها على قرار التعيين بالأتي: ” نبيل نقشبندي رئيسًا للجنة الحكام، من معلق رياضي إلى رئيس لجنة الحكام احترمه كزميل لكن الاختيار ” عجيب غريب ” ، ننتظر ممكن أن ينجح وإن كنت لا أعتقد ” .