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الروقي منتقدًا تعيين ” النقشبندي ” رئيسًا للحكام: الاختيار عجيب غريب

الروقي منتقدًا تعيين ” النقشبندي ” رئيسًا للحكام: الاختيار عجيب غريب
طلال الغامدي(صدى):

قال الكاتب والناقد الرياضي ” فهد الروقي ” ، اليوم الجمعة، على قرار تعيين ” نبيل نقشبندي ” رئيسًا للجنة الحكام، أنه اختيار عجيب وغريب.

ونشر ” الروقي ” ، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر علق فيها على قرار التعيين بالأتي: ” نبيل نقشبندي رئيسًا للجنة الحكام، من معلق رياضي إلى رئيس لجنة الحكام احترمه كزميل لكن الاختيار ” عجيب غريب ” ، ننتظر ممكن أن ينجح وإن كنت لا أعتقد ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 1 ساعة

أرزاق مقسومه وكلآ يأخذ نصيبه

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