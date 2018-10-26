الاتحاد السعودي يعلن موعد مباراة فريقي الأهلي المصري والاتحاد

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد إقامة مباراة السوبر السعودي المصري على كأس خادم الحرمين الشريفين بين ناديي الأهلي المصري والاتحاد.

وأوضح الاتحاد السعودي خلال بيان له ” تأكيدا العلاقات الأخوية التي تجمع الاتحاديين السعودي والمصري لكرة القدم وتجسيدا للتعاون المشترك بينهما ،فقد اتفقا على إقامة مباراة السوبر السعودي المصري على كأس خادم الحرمين الشريفين بين ناديي الأهلي المصري والاتحاد يوم ٢٧ نوفمبر المقبل في القاهرة ” .

وأضاف: ” اتفاق الاتحادين على إقامة المباراة بين الأهلي والاتحاد تأكيدا على أواصر العلاقة المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات ومنها المجال الرياضي والتي تبلورت على أكثر من صعيد والتي كان آخرها النجاح الباهر الذي حققته مباراة السوبر السعودي المصري علي كأس فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أقيمت في الرياض بين ناديي الهلال والزمالك ” .

وأعرب الاتحادان السعودي والمصري عن شكرهما لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ وإلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصرية على مباركتهما إقامة المباراة ، ودعمهما من أجل ظهورهما بالمستوى اللائق .