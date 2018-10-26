أول تعليق من ” آل الشيخ ” على مشاركة الأهلي في السوبر السعودي المصري

طلال الغامدي(صدى):

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، إنه تلقى طلب الاتحاد المصري ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رغبتهم لعب السوبر السعودي المصري على كأس الملك سلمان.

وأوضح ” آل الشيخ ” عبر صفحته على ” فيسبوك ” : ” من هذا المنطلق فإنني أرحب بالأشقاء الذين نكن المحبة لهم وللأهلي وجمهوره الذي أعتز أن أكون أحدهم. وفي حال تحدد الموعد سأكون أول الحاضرين للمباراة ” .

وأضاف: ” هذا غير مستغرب على الأشقاء في مصر بقيادة الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي، وكل رجالات مصر الذين عرف عنهم العمل على تعميق العلاقة بين البلدين الشقيقين، فلن نسمح لدويلات أو جماعات محظورة أن تعكر صفو العلاقة بين الأشقاء ” .

يجدر الإشارة إلى أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى المصري قد أعلن موافقة النادي على خوض مباراة السوبر السعودى المصري أمام الاتحاد في أواخر نوفمبر.

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