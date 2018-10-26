الأهلي المصري يوافق على خوض السوبر السعودي المصري مع الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

أعلن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى المصري موافقة النادي على خوض مباراة السوبر السعودي المصري أمام الاتحاد في أواخر نوفمبر.

وأوضح ” الخطيب ” أن ناديه لم تعترض على خوض السوبر السعودي المصري كما تردد فى الآونة الأخيرة ولكن تم تحديد بعض الخطوط العريضة لإقامة اللقاء فيما يخص تنسيق المواعيد.

أضاف محمود الخطيب أنه تم التنسيق مع اتحاد الكرة بخصوص موعد مباراة السوبر السعودي المصري ومراعاة مواعيد مباريات الأهلى فى الدورى الممتاز وهو ما حدث كما تم تحديد 3 مواعيد جديدة لإقامة مباراة العودة أمام الوصل الإماراتى فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية.