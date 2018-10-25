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بالصور.. الحماس يدفع أحد لاعبي البلوت للسجود فور فوزه

بالصور.. الحماس يدفع أحد لاعبي البلوت للسجود فور فوزه
ماجد محمد(صدى):

شهدت فعاليات اليوم الثامن من بطولة المملكة الثانية للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة، حماسًا شديدًا بين المتنافسين.

ودفع الحماس أحد اللاعبين إلى السجود فور فوزه ليحمد الله فرحًا بالفوز، فمع مرور الوقت والجولات تتناقص الأعداد ويقترب المتواجدون أكثر من المليون وهي جائزة المركز الأول.

وبدأت الفعاليات من الساعة الرابعة وانتهت الساعة الثانية عشر، في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بتأهل 512 لاعبًا إلى المراحل النهائية.

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