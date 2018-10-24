بطولة نسائية في لعبة البلوت بالمملكة قريبا
قال رئيس الاتحاد للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان إن هناك تجهيزاً لبطولة نسائية في لعبة البلوت.
وأوضح الأمير فيصل في تصريحات صحفية أن بطولة المملكة للبلوت في نسختها الثانية لم تصاحبها أي خلافات كبيرة، لافتا إلى أن جميع اللاعبين يتحلون بالأخلاق العالية، حيث تجد الفريقين يتصافحان قبل وبعد المباراة.
ويحصل صاحب المركز الأول في النسخة الثانية على مليون ريال والمركز الثاني 500 ألف ريال والمركز الثالث 300 ألف ريال والمركز الرابع 200 ألف ريال.
sami[ عدد التعليقات: 782 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا بالله
sami[ عدد التعليقات: 782 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا بالله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10916 ] نشر منذ 1 ساعة
خلوها تلعبها في بيتها😊😂كافي دلع وخراب👍
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4673 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم لين القلوب القاسيه 😊😂
فهد[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 30 دقيقة
إلى أي منقلب منقلبون!
اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا،،،،،
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56705 ] نشر منذ 25 دقيقة
ضاعت العلوم ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10916 ] نشر منذ 9 دقائق
وين القساوه؟
يعني عادي عندكم حريمكم يتنافسون في هاالفسادويسرحون ويمرحون بهاالشوراع ليل نهار انقرضه الرجوله والله الا من رحم ربي👌😊
رااايق[ عدد التعليقات: 5743 ] نشر منذ 7 دقائق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***