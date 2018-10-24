بطولة نسائية في لعبة البلوت بالمملكة قريبا

طلال الغامدي(صدى):

قال رئيس الاتحاد للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان إن هناك تجهيزاً لبطولة نسائية في لعبة البلوت.

وأوضح الأمير فيصل في تصريحات صحفية أن بطولة المملكة للبلوت في نسختها الثانية لم تصاحبها أي خلافات كبيرة، لافتا إلى أن جميع اللاعبين يتحلون بالأخلاق العالية، حيث تجد الفريقين يتصافحان قبل وبعد المباراة.

ويحصل صاحب المركز الأول في النسخة الثانية على مليون ريال والمركز الثاني 500 ألف ريال والمركز الثالث 300 ألف ريال والمركز الرابع 200 ألف ريال.