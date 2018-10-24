بالصور.. مستشفى أضم يخصص مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة وللنساء

حامد العمري (صدى):

قامت إدارة مستشفى أضم العام مؤخرا بتخصيص مواقف خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك لتلمس حاجات ومتطلبات جميع المراجعين من المرضى للمستشفى.

كما أهابت إدارة المستشفى للزوار والمراجعين ؛ بأن يتعاونوا معها وذلك بالتقيد بالنظام وأن يقدروا ماتم وضعه لذوي اﻻحتياجات الخاصة .

كما خصص المستشفى عدد من مواقف السيارات للنساء ؛، بهدف تقديم خدمات متميّزة، تدخل السعادة إليهن، وتواكب تطلعاتهن، وتسهل عليهن عملية البحث عن المواقف ، وشملت المواقف التي اكتست باللون الوردي مواقف خاصة للنساء .