طائرات التحالف الدولي تقتل 37 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي

لندن(صدى):

استهدفت طائرات التحالف الدولي خلال الـ 24 ساعة الاخيرة وبالتزامن مع عمليات هجوم لقوات سوريا الديمقراطية، مناطق في بلدة السوسة وفي أطرافها ومحيطها، حيث تسببت الضربات في سقوط خسائر كبيرة في صفوف تنظيم داعش الارهابي.

واوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن الضربات الجوية التي طالت عدة مواقع ومقار في بلدة السوسة ومنطقة أبو الحسن المحاذية لبلدة هجين، تسبب في قتل 37 عنصراً على الأقل من تنظيم داعش الارهابي، بالإضافة لإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

واضاف البيان ان تلك الضربات تأتي بالتزامن مع تمكن قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على أجزاء من بلدة السوسة وتضييق الخناق بشكل أكبر على التنظيم.