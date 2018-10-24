بالفيديو.. لقطة مؤثرة لولي العهد مع ابن عمه الأمير الوليد بن طلال
أظهر مقطع فيديو، لقطة جميلة ومؤثرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع ابن عمه الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز.
وكشفت اللقطة المؤثرة عن الترابط والتلاحم بين أفراد الأسرة؛ حيث كان ذلك أثناء وصول ولي العهد لمقر مبادرة مستقبل الاستثمار عصر أمس الثلاثاء.
ومن الجدير بالذكر، أنه انطلق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في العاصمة الرياض، وسط حضور أكثر من 150 متحدثًا، يمثلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، بالإضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56718 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحمعهم على الخير والبركه والصلاح ومافيه خير البلاد واهلها ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظهم جميع😘😘😘