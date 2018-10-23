بالفيديو.. سمو ولي العهد وعاصفة ” سيلفي ” أثناء مؤتمر مستقبل الاستثمار
حرص الحاضرون في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، على التقاط صور السيلفي مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، حفظه الله.
وظهر سمو ولي العهد، في مقطع فيديو، مبتسمًا ومرحبًا بالتقاط الصور مع الحاضرين.
وكان مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار قد انطلق في العاصمة الرياض وسط حضور أكثر من 150 متحدثًا، يمثلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية.
الأمير #محمد_بن_سلمان وعاصفة من السيلفي في #مبادرة_مستقبل_الاستثمار#FII.
🤳🏽: @majedalhazzaa pic.twitter.com/NHsgq18qO4
— العربية (@AlArabiya) October 23, 2018
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