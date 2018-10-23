كيف انهار ذباب عزمي بعد كلمة ” أردوغان ” بشأن قضية خاشقجي

عادل الحربي (صدى):

توقع الذباب الإلكتروني لتنظيم الحمدين، أن تاتي كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي، ضد المملكة لتبدأ خطة موضوعة من قبل في الاستشهاد بكلمات ” أردوغان ” في حملتهم التي بدأوها للنيل من مكانة المملكة.

وعقب إلقاء ” أردوغان ” كلمته والتي أكد فيها أن السعودية اتخذت خطوة هامة بتأكيد جريمة خاشقجي وإيقافها للمتهمين، مقترحاً أن تتم محاكمة المتهمين الـ18 في قضية خاشقجي في تركيا، بدأ الذباب الإلكترون في الانهيار.

ارتبكت خطط خلايا عزمي وأصبحت التغريدات مهاجمة لأردوغان، خاصة من مرتزقة قطر وإعلاميو قناة الجزيرة، حيث نشر قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان تميم، بعض تلك التغريدات التي أظهرت هذا الارتباك.

ونشر ضاحي خلفان، تغريدة لمحمد كريشان قال فيها : ” معقول أن تكون تسريبات الصحف التركية حول خاشقجي أهم من كلمة الرئيس أردوغان اليوم ” .

وقالت اليمنية توكل كرمان المعروف ولائها لتنظيم الحمدين على حساب الشرعية اليمنية : ” ومع ذلك فالمطلوب من الرئيس أردوغان أن يجيب في خطابه القادم عن الأسئلة لا أن يطرحها ” .

وأضاف عثمان آي فرح : ” اكتفى الرئيس التركي أردوغان بتأكيد بعض التسريبات ولم يقل جديدًا. كان منتظرًا أن جيب على الأسئلة ولس أن يطرحها ” .

كان من المفترض أن يقول ” أردوغان ” ما يستطيعوا من خلاله تجديد حملتهم الشرسة ضد المملكة للنيل من مكانتها الإقليمية والدولية، خاصة بعد أن وضعتهم في مأزق بعدما أوضحت رواية وفاة خاشقجي داخل القنصلية، وأعلنت أنها ستحاكم كل المسؤولين عن وفاته، في بادرة لا يفعلها سوى الشرفاء.

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