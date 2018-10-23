أبرز ما جاء في كلمة أردوغان حول قضية جمال خاشقجي
استعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، ما تم بخصوص قضية الصحفي جمال خاشقجي، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء حزبه ” العدالة والتنمية ” الحاكم في البرلمان.
وبدأ أردوغان كملته بتقديم العزاء للقيادة وللشعب السعودي في وفاة خاشقجي، مشيراً لخطوات التحقيق التي اتخذتها السلطات التركية بعد أن أبلغت خطيبته عن عدم خروجه من القنصلية السعودية.
وأشار أردوغان إلى اتصاله بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله – واتفاقهما على تكوين فريق تحقيق سعودي تركي مشترك للتحقيق في القضية، لافتاً إلى أن الحادثة وقعت في اسطنبول ” وهذا يحملنا المسؤولية ” بحسب تعبيره.
وأضاف أن السعودية اتخذت خطوة هامة بتأكيد جريمة خاشقجي وإيقافها للمتهمين، مقترحاً أن تتم محاكمة المتهمين الـ18 في قضية خاشقجي في تركيا “.
المقرود[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 ساعات
مقترحاً أن تتم محاكمة المتهمين الـ18 في قضية خاشقجي في تركيا “.موب على كيف اومك الملك الله يحفظة اعلم بما يفعلة يا بردقان اقصد ارودغان
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 3 ساعات
معصي المحاكمه في السعوديه لأن الحادثه حصلت في السفاره السعوديه وتتعتبر ارض سعوديه
عبدالله[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 3 ساعات
تمخض الجبل فولد فأر
لم تأتي بجديد فخامة الرئيس كل ما نبحت به كلاب قطر نقلته فقط لاغير
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2186 ] نشر منذ 2 ساعتين
رح العب بعيد ازين لك
اذا ريس طل ما يعرف النظام الدولي مو مشكلتنا
السفارة يابردقان جزء من بلادنا نحن لا ندخل شرواك في محاكمة عيالنا
algernaas4[ عدد التعليقات: 879 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا اشهد انك دردغان يعني الخبل اللي بدون عقل عندنا تحرك فلوس قطر وتخطيط امريكا
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4758 ] نشر منذ 2 ساعتين
الرئيس التركي سياسي ويدير القضيه بمسك العصا والجزره-لايريد ان يخسر الداخل وعيونه على المكاسب الخارجيه التي يحاول ان يجنيها-يلعب على الحبلين-يريد تركيا العظمى ويبث سيصرتها -كما يريد ادخال قضية قطر في المسأله-اما ترانب اهوج يعلنها صراحه بقوله انه على السعوديه ان تدفع-وهوا عن السياسه بعيد-
والخلاصه ان السعوديه مستهدفه لمكانتها السياسيه والدينيه والاقتصاديه-
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2690 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستغلون كل مشكلة للبلبلة
او من اجل المال .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56639 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاجديد كل مافي الكلمه او النباح ، هو تكرار لنباح المرتزقه في قطر ,,
.. مجرد كلاب تكالبت وينبحون بنفس النغمة البغيضه ..
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 22 دقيقة
حنا صحيح مستهدفين والهجمات شرسة وضغوط دولية ماينفع ولا يفيد الا الصحيح ومعالجة الامور والمواجهه مكانه المملكة في العالم توجهه اسئلة والكل يسال في جريمة في القنصلية والعلاج مر بس فية شفاء .