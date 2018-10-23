أبرز ما جاء في كلمة أردوغان حول قضية جمال خاشقجي

أنقرة(صدى):

استعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، ما تم بخصوص قضية الصحفي جمال خاشقجي، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء حزبه ” العدالة والتنمية ” الحاكم في البرلمان.

وبدأ أردوغان كملته بتقديم العزاء للقيادة وللشعب السعودي في وفاة خاشقجي، مشيراً لخطوات التحقيق التي اتخذتها السلطات التركية بعد أن أبلغت خطيبته عن عدم خروجه من القنصلية السعودية.

وأشار أردوغان إلى اتصاله بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله – واتفاقهما على تكوين فريق تحقيق سعودي تركي مشترك للتحقيق في القضية، لافتاً إلى أن الحادثة وقعت في اسطنبول ” وهذا يحملنا المسؤولية ” بحسب تعبيره.

وأضاف أن السعودية اتخذت خطوة هامة بتأكيد جريمة خاشقجي وإيقافها للمتهمين، مقترحاً أن تتم محاكمة المتهمين الـ18 في قضية خاشقجي في تركيا “.