تصريحات ” العيسى ” عن دمج الابتدائية ورياض الأطفال تثير الجدل بين المعلمات
أكد وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، أمس الاثنين، أنه توجد بعض التعديلات في السلم التعليمي الجديد للمملكة والذي يتمثل في دمج المرحلة الإبتدائية مع مرحلة رياض الأطفال ليصبح 5 سنوات ويطلق عليها اسم ” الأولية ” ، وبعدها 4 سنوات مرحلة ابتدائية، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية كما هي.
وبناءً على ذلك، أثير الجدل بين آلاف الخريجات العاطلات عن العمل، اللاتي أبدين تخوفهن من فقدان فرصهن في التعيين مستقبلاً، كما تساءلن إلى مَن سيتم إسناد التدريس في المرحلة الجديدة التي سيتم استحداثها؟؛ مؤكدين أن ذلك سيقلل من فرص حصولهم على وظائف بعد أن يقل استيعاب المرحلة للأعداد الكبيرة التي كانت تستوعبها من قبل؛ فيما طالبن الوزارة بالإجابة عن تساؤلاتهن.
ومن الجدير بالذكر، أن وزير التعليم، قد كشف أن العام بعد المقبل 1441/ 1442هـ موعد لتطبيق مشروع دمج الصفين الأول والثاني الابتدائي مع التمهيدي؛ لتصبح مرحلة رياض الأطفال 5 سنوات؛ فيما ستكون المرحلة الابتدائية مقتصرة على الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.
إقرأ أيضا:
بالفيديو.. وزير التعليم: الخلل بنظام التعليم ليس وليد اللحظة ونسعى لإصلاحه وتطويره
ابو محمد[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 26 دقيقة
التغيير ما نفع بالأول ينفع بالتالي… خلونا على ما كنا عليه المهم الإخلاص في العمل..
حسن عبيد الجداوي[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 11 دقيقة
يا العيسى أتمنا رحيلك في اسرع وقت ممكن من التعليم