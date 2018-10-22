بالفيديو.. وزير التعليم: الخلل بنظام التعليم ليس وليد اللحظة ونسعى لإصلاحه وتطويره

علي القحطاني(صدى):

صرح وزير التعليم الدكتور ” أحمد العيسى ” ، اليوم الإثنين، بإن الجميع يدرك أهمية إصلاح التعليم، وأن القيادة وسمو خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبدالعزيز ” ، وسمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” مهتمان بإصلاح التعليم، ودائمًا ما يصدرون التوجيهات بضرورة الإهتمام بالتعليم، وتطويره.

وأضاف ” العيسى ” ، خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج ” في الصورة ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، أن إصلاح التعليم يعد أحد أهم المشاريع بالدولة، ونسعى تطويره ليتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتي لن تتحقق بالشكل الذي يراه ولاة الأمر إلا من خلال النهوض بالمستوى التعليمي.

وأشار ” العيسى ” ، إلى أن الخلل في نظام التعليم ليس وليد لحظة معينة، بل تراكم سنوات طويلة من السياسات التعليمية التي أدت لوصولنا للوضع الحالي، ووصلنا اليوم لمرحلة يدرك فيها الجميع أهمية إصلاح التعليم.

وأوضح ” وزير التعليم ” ، أنه توجد بعض التعديلات في السلم التعليمي الجديد للمملكة والذي يتمثل في دمج المرحلة الإبتدائية مع مرحلة رياض الأطفال ليصبح 5 سنوات ويطلق عليها اسم ” الأولية ” ، وبعدها 4 سنوات مرحلة ابتدائية، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية كما هي.

وأكمل ” العيسى ” ، أنه بالنسبة لسوء الفهم بين المعلمين والوزارة، فأنا أعترف أن هناك مشكلة في مستوي التواصل بين المعلمين والوزارة، لافتًا إلي أنه هناك حاجة إلى تطوير طريقة التواصل وإقناع المعلمين بالمشاريع والخطوات التي تعمل عليها الوزارة.

معالي وزير التعليم د. #أحمد_العيسى:

الخلل في نظام التعليم ليس وليد لحظة معينة، بل تراكم سنوات طويلة من السياسات التعليمية التي أدت لوصولنا للوضع الحالي، ووصلنا اليوم لمرحلة يدرك فيها الجميع أهمية إصلاح التعليم.#وزير_التعليم_في_الصورة pic.twitter.com/2vgu3bxzsm — خليجية (@Khalejiatv) October 22, 2018

معالي وزير التعليم د. #أحمد_العيسى يوضح السلم التعليمي الجديد في المملكة:

دمج الابتدائي مع مرحلة رياض الأطفال ليصبح 5 سنوات أولية، وبعدها 4 سنوات مرحلة ابتدائية..#وزير_التعليم_في_الصورة pic.twitter.com/7SRrcWaMHP — خليجية (@Khalejiatv) October 22, 2018

#المديفر يواجه معالي وزير التعليم د. #أحمد_العيسى بتصريحات قديمة ينادي فيها برفع رواتب المعلمين.. هل انقلبت على أفكارك أم لازلت تؤمن بها؟

والوزير يجيب: أفكاري تغيرت لأنني صرت داخل المنظومة..#وزير_التعليم_في_الصورة pic.twitter.com/SXHhGFJc17 — خليجية (@Khalejiatv) October 22, 2018