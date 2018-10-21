تأخر إعلان النتائج في قضية خاشقجي أشبه بما حدث في تحقيقات سجن أبوغريب

نايف السالم(صدى):

كشف وزير الخارجية، عادل الجبير، السبب وراء استغراق الرواية السعودية الرسمية هو قضية وفاة المواطن جمال خاشقجي، 18 يومًا.

وأكد ” الجبير ” في حواره عبر قناة فوكس نيوز الأمريكية، أن فريق التحقيق الخاص بالسعودية في تركيا أكتشف وجود عناصر تتناقض مع ما كان في تلك التقارير.

وأضاف: ” وعندما وصلنا إلى الوقائع الصحيحة بدأ المدعي العام بإجراء التحقيقات وأكد أن التقارير التي وضعت مبدئيًا كانت خاطئة وأنه هناك شيء حصل يعتبر جريمة ” .

وتابع : ” وبنتائج الموجودة أخذنا خطوات، لكن يجب أن لا ننسى عندما يكون لديك أوضاع كهذه ترغب أن تكون المعلومات دقيقة بأكبر شكل ممكن، لا نريد أن نضع افتراضات أو إشاعات، لهذا الموضوع يأخذ وقت ” .

و استطرد ” الجبير ” : ” وربما نسترجع قضية أبو غريب التي أخذت وقت وإصدار حكومة الولايات المتحدة التقارير الأولية لما حدث، وهذه الأمور تأخذ وقت ويجب أن تكون حذرًا ” .

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