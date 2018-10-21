أحمد الجارالله يشكر ” الجبير ” : هذا ما يحتاجه الفضاء الإعلامي الأمريكي

نايف السالم(صدى):

نشر الإعلامي ” أحمد الجارالله ” رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، تغريدة عبر حسابه الرسمي، اليوم الأحد، بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، وجه فيها الشكر لوزير الخارجية السعودي ” عادل الجبير ” على تصريحاته الحاسمة ردًا على إدعاءات الإعلام الغربي حول قضية ” خاشقجي ” .

وقال ” الجارالله ” في تغريدته، ” شكرًا عادل الجبير هذا ماكان يحتاجه الفضاء الإعلامي الأمريكي والغربي، هذه التصريحات أو التوضيحات هو مايفهمه الفضاء الإعلامي الأمريكي.

وأضاف ” الجارالله ” في تغريدته، ” تصريحاتك ستسقط سيناريوهات الذين أرادوا إغتيال السعودية مملكة العز الخليجية العربية الإسلامية، أشرار الأقليم فجروا في الخصومة لكنهم ساقطون ” .

وفي هذا الإطار كان وزير الخارجية ” عادل الجبير ” ، أكد أن واقعة وفاة الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول كانت ” خطأ ” ، مشددًا على أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لم يكن على علم بالحادثة.

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