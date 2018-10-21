الجبير: حادثة وفاة خاشقجي كانت ” خطأ ” .. وولي العهد لم يعلم بها

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن واقعة وفاة الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول كانت ” خطأ ” ، مشددًا على أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لم يكن على علم بالحادثة.

وأوضح ” الجبير ” ، أن المملكة مصممة على محاسبة المسؤولين عن وفاة ” خاشقجي ” ، مشيرًا إلى أن المحققون يعكفون على العثور على جثته، وتحديد ما حدث.

وأضاف أن تضارب التقارير عن خروج خاشقجي من القنصلية دفع المملكة إلى التحقيق في القضية.

وكان مصدر مسؤول، قد كشف عن سبب وفاة خاشقجي داخل القنصلية، مؤكدًا أنه كان نتيجة شجار مع فريق التفاوض، الذي كتم نفش خاشقجي خلال محاولة منعه من رفع صوته.

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