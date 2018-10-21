الجبير: حادثة وفاة خاشقجي كانت ” خطأ ” .. وولي العهد لم يعلم بها
أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن واقعة وفاة الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول كانت ” خطأ ” ، مشددًا على أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لم يكن على علم بالحادثة.
وأوضح ” الجبير ” ، أن المملكة مصممة على محاسبة المسؤولين عن وفاة ” خاشقجي ” ، مشيرًا إلى أن المحققون يعكفون على العثور على جثته، وتحديد ما حدث.
وأضاف أن تضارب التقارير عن خروج خاشقجي من القنصلية دفع المملكة إلى التحقيق في القضية.
وكان مصدر مسؤول، قد كشف عن سبب وفاة خاشقجي داخل القنصلية، مؤكدًا أنه كان نتيجة شجار مع فريق التفاوض، الذي كتم نفش خاشقجي خلال محاولة منعه من رفع صوته.
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33249 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايبلانا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56530 ] نشر منذ 58 دقيقة
صح لسانك يامعالي الوزير ,,
,, رحم الله خاشقجي واحسن عزاء اهله ,, آمين ,,
خطيب المنبر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 41 دقيقة
مصدقينك طال عمرك ومصدقين المعزب
الله يحفظكم وينصركم على الكذابين الدجالين انتم أهل الحقيقه والفضيله والخير والعدل والانسانيه
أما الآخرون فهم أهل الكذب والرذيله والشر والظلم والهمجيه
اللهم احفظ لنا ابن جبير ومعزبه واعزهم وانصرهم واقهر به الأعداء انك سميع قريب مجيب الدعاء
وائل عبدالله[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 21 دقيقة
قال من شهودك ياابالحصين قال ذنبي
خخخخخخخخخخخخخخ