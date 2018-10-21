” خلفان ” لـ قطر: أين اختفى العذبة؟

أبوظبي(صدى):

كشف ضاحي خلفان تميم، قائد شرطة دبي السابق، أن اختفاء عبدالله العذبة في قطر يُثير هواجس الرأي العام.

وقال ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” هل كانت حملة الجزيرة على السعودية للفت النظر عن مصير العذبة ” .

ووجه ” خلفان ” تساؤلًا لقطر قائلًا: ” أين أختفى العذبة؟ ” ، فيما انتشر على ” تويتر ” وسم ” اختفاء عبد الله العذبه ” ؛ وذلك عقب أيام من تداول مقطع صوتى جنسى منسوب له مع شيخة من أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر.

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